“Basso profilo”, torna in libertà l’ex presidente di Confindustria giovani di Crotone

la decisione

CATANZARO Il Tribunale Collegiale di Catanzaro – Sezione Penale – accogliendo l’istanza degli avvocati Salvatore Staiano ed Antonio Lomonaco ha rimesso in libertà Giglio Glenda, ex presidente di Confindustria giovani di Crotone, posta agli arresti domiciliari nell’ambito del procedimento denominato Basso Profilo.

L’indagine condotta dalla Dda di Catanzaro aveva portato all’arresto di diversi professionisti del capoluogo calabrese, accusati a vario titolo, di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso e di numerosi reati fine.

Il processo è stato aggiornato al prossimo 11 novembre, allorquando verrano auditi gli ultimi testi della Procura.