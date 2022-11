Detenuto tenta suicidio a Vibo, è in coma in ospedale

La vicenda

VIBO VALENTIA Un detenuto nella casa circondariale di Vibo Valentia di 55 anni, originario di un paese della provincia di Cosenza, ha tentato il suicidio questo pomeriggio. Secondo quanto si è appreso, l’uomo si è impiccato e si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio vibonese in coma. A darne notizia è il legale del detenuto, l’avvocato Gianluca Garritano, che è stato informato dell’accaduto dall’istituto penitenziario di Vibo Valentia. Il cinquantacinquenne, che tramite il proprio legale aveva presentato anche l’istanza di detenzione domiciliare, deve scontare una pena per tentata rapina e per un furto.