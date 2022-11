Ecosistema Urbano, Occhiuto: «Semplificare le procedure per rilanciare il Sud»

l’intervento

ROMA «Il senatore Mario Occhiuto (FI) ha partecipato questa mattina a Roma, invitato come relatore insieme ad amministratori locali di tutto il territorio nazionale, all’incontro “Ecosistema Urbano 2022 – Presentazione del rapporto sulle performance ambientali delle città”». Lo riporta una nota del senatore azzurro.

Durante il suo intervento, il senatore Occhiuto, architetto ed esperto di città e sostenibilità ambientale (già sindaco di Cosenza per dieci anni), ha evidenziato: «Il 29esimo rapporto di Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia pubblicato sul Sole 24 Ore, ci consegna la fotografia di un Paese dove l’emergenza ambientale che è al centro del dibattito planetario non può prescindere dall’attenzione per le città. In estrema sintesi, non si può parlare di ambiente se non si parla di città come luoghi inquinati ed inquinanti». «L’Italia ha il grosso vantaggio di essere costituita da piccoli e medi Comuni – ha detto ancora Occhiuto – che rendono più semplice affrontare le criticità con l’attuazione di politiche green mirate. Possiamo portare avanti con maggiore efficacia progetti e pratiche virtuose di rigenerazione urbana proprio grazie alla peculiare conformazione del nostro territorio».

«Analizzando nello specifico l’ultima graduatoria di Legambiente – ha specificato il senatore azzurro – emergono subito due considerazioni: la classifica non vede ai primi posti le grandi città e le metropoli ma, appunto, città medie dove evidentemente risultano più applicabili le azioni amministrative finalizzate a una migliore vivibilità. La seconda riflessione è che tutti i Comuni del Sud si piazzano agli ultimi posti e ciò significa che il focus operativo del Governo deve insistere, e non poco, sulle politiche di sviluppo per il Sud Italia. I dati della classifica di Legambiente purtroppo vanno ad incidere negativamente sull’attrattività delle città meridionali che risultano fanalino di coda, con conseguenze altrettanto negative per il loro sistema produttivo».

«Pertanto, affrontare a livello nazionale il tema del Meridione – ha detto Occhiuto – equivale oggi affrontare il tema urbanistico delle città del Sud e della loro capacità di crescita. Abbiamo oggi la possibilità di agire con performance ambientaliste che intervengano nel contempo sull’annosa questione meridionale perché non possono e non devono più esistere due, tante Italie. Per consentire al sistema-Paese un’unica velocità di progresso, che sia finalmente egualitaria sull’intero territorio, è doveroso quanto necessario tenere al giusto passo il Sud».

«Quale opportunità – si è interrogato in conclusione Occhiuto – possiamo raccogliere? Senza alcun dubbio quella del PNRR con l’attuazione di importanti progetti di riqualificazione urbana. Potremo però ottenere risultati efficaci solo a patto di dare il giusto supporto e le giuste competenze alle singole amministrazioni semplificando loro le procedure di accesso ai finanziamenti».