Masciari: «Lo Stato mi ha scaricato e mi nega la visione degli atti di revoca della scorta»

CATANZARO «La Prefettura di Torino ha notificato a me e ai miei familiari il formale diniego alla richiesta di accesso agli atti del procedimento amministrativo, finalizzato alla revoca della scorta». Lo denuncia il testimone di giustizia Pino Masciari al quale, nelle settimane scorse, la prefettura di Torino ha notificato la decisione di revocare le misure di protezione per lui e per i suoi familiari. Masciari, con le sue testimonienze rese in diversi processi come imprenditore vessato dalla ‘Ndrangheta, ha permesso la condanna di boss e gregari delle principali cosche mafiose calabresi; ora, lamenta, lo Stato lo ha «scaricato».

«Rilevo – scrive in una nota l’imprenditore calabrese – una prima anomalia della missiva nell’aver indirizzato il documento rispettivamente ad ognuno di noi e per conoscenza al Ministero dell’Interno – Ucis. Qualcosa non torna: nella prima notifica era chiaro che la Prefettura di Torino mi portava a conoscenza che era il Ministero dell’Interno – Ucis – ad aver avviato il procedimento. Come mai adesso si invia per conoscenza a chi in realtà è stato il promotore dell’azione? Mi si scrive – aggiunge – che le motivazioni del diniego risiedono nel fatto che la documentazione da me richiesta, in base a quanto disciplinato da un recente decreto del Ministero dell’Interno, emanato in ottemperanza alla disciplina dell’art. 24 della l. 241/90, rientra fra quelle classificate come inaccessibili “per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità” e in particolare riguardano “gli atti istruttori e i documenti relativi ai provvedimenti ed alle direttive adottate per la tutela e la protezione delle persone esposte a pericoli o minacce anche potenziali, per sé o per i propri familiari”».

«L’assurdità – dice Masciari – è che a fare richiesta di accesso agli atti non è un terzo, sono io, il diretto interessato. Avrò diritto di sapere quali informazioni il Ministero, la Prefettura ecc., possiedono che riguardano l’incolumità e la vita, mia e della mia famiglia? A me è stato chiesto di presentare memorie scritte e documentazione, ma io non ho titolo a conoscere quali atti detiene il Ministero dell’Interno tali da poter revocare la scorta a me, mia moglie e i miei figli? Vi è di più: il diniego di accedere agli atti – dice – è determinato dal ritenersi riferito a “persone esposte a pericoli o minacce anche potenziali, per sé o per i propri familiari”, ma nel contempo riguarda un procedimento amministrativo che ha come scopo la revoca delle misure di tutela».

In ultimo, rileva, lo stesso articolo di legge citato nel diniego dice che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». «È o non è un mio interesse giuridico – sostiene Masciari – venire a conoscenza di ciò che ha determinato la valutazione del Ministero di potermi revocare il diritto alla tutela? Sono stanco di dover sempre controbattere per vie legali all’evidente negazione dei nostri diritti, seppur ammantata da norme di legge. A queste domande vorrei che chi di competenza rispondesse direttamente, questa volta convocandomi, parlando, perché ripeto: non sono una pratica, sono una persona e come tale vorrei essere trattato. Invece, ancora oggi, ancora una volta, con linguaggio esclusivamente burocratico, in un dedalo di citazioni normative che ho volutamente riportato, in poche righe hanno liquidato una questione come lo status di sicurezza di quattro persone. E per assurdo si dice chiaramente che le proprie questioni attengono ancora “a persone esposte a pericoli o minacce anche potenziali”! Se non fosse vero, con tanto di carta intestata, timbri e firme, potrebbe sembrare – conclude Masciari – una delle migliori pagine di teatro dell’assurdo».

Il ministero valuta gli atti sulla revoca della scorta a Masciari

Intanto il ministero dell’Interno sta valutando gli atti inviati dalle prefetture interessate in merito alla posizione di Masciari. Secondo quanto apprende l’Agi, il neo sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, fin dal suo insediamento, si sta occupando della vicenda di cui era gia’ a conoscenza ben prima della sua nomina. Le decisioni in merito alla tutela a suo tempo disposta per Masciari e per i suoi familiari, che vivono in una località protetta, saranno quindi comunicate all’interessato non appena l’esame della documentazione inviata al ministero dalle prefetture di Torino e Vibo Valentia sarà conclusa. Non è quindi scontato che il testimone, alla luce degli elementi acquisti, resti senza protezione. Negli ultimi giorni Masciari ha lanciato appelli raccolti da associazioni e istituzioni che hanno espresso preoccupazione per il destino dell’imprenditore, esposto a possibili ritorsioni da parte dei clan colpiti grazie alle sue denunce.