Agricoltura, in pagamento oltre 44 milioni di euro relativi alla Domanda Unica 2022

il beneficio

CATANZARO L’assessorato regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo informa essere stato posto in liquidazione il kit decreto numero 3 del 2022, predisposto il 3 Novembre scorso dall’organismo pagatore regionale Arcea. «Si tratta – ha commentato Gallo – di un’importante boccata d’ossigeno per gli imprenditori agricoli calabresi i quali, a dispetto delle difficoltà economiche del momento, portano avanti con grande forza di volontà e resilienza le proprie attività ed i propri progetti. La Regione sostiene quest’opera, fondamentale per il settore primario dell’economia regionale, garantendo certezze e risorse indispensabili». Nello specifico, il decreto in questione consentirà di distribuire risorse di importo pari, nel complesso, a 44.283.348,31 euro, in favore di 46.603 beneficiari