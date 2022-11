No alla guerra, un gesto di pace in una scuola calabrese

il messaggio

MIRTO CROSIA Un gesto di pace in una scuola calabrese. È successo all’I.I.S. ITE Liceo Scientifico- di Mirto Crosia nel corso della presentazione del libro Giovanni Paolo II il Papà della Comunicazione di Antonio Modaffari. “Elisa di origine Ucraina e Isabella di origine russa – dichiara Modaffari – si sono abbracciate dopo la lettura dell’articolo 28 della convenzione dei diritti umani. È stato un momento emozionante, un gesto di pace bellissimo che vuole rappresentare una speranza, quella speranza incarnata da Papa Giovanni Paolo II prima e Papa Francesco che oggi, con il suo incessante lavoro, sta provando a realizzare la pace in un momento complicato per l’Europa e per il mondo”.