Polistena, il cane della polizia scopre droga per 12mila euro

I controlli

POLISTENA Diversi quantitativi di droga sono stati rintracciati dagli agenti del Commissariato di polizia a Polistena. Determinante anche l’ausilio dell’unità cinofila

In particolare il cane dell’unità cinofila ha permesso di rinvenire dapprima 3 panetti di hashish, ben occultati all’interno di una legnaia aperta ed accessibile dalla strada e, successivamente, sempre nella stessa zona, 2 buste di marijuana per un peso complessivo di 688 grammi occultata all’interno di una betoniera in disuso e di un’altra legnaia accessibile a chiunque. Secondo gli inquirenti, la droga sequestrata avrebbe permesso di ricavare illecitamente la somma di circa 12mila euro.

La droga sequestrata a Polistena



E sempre gli agenti dell commissariato di Polistena, durante un controllo domiciliare, hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di 2,4 grammi ed il proprietario è stato segnalato all’autorità amministrativa per quanto di competenza.