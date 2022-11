G20, incontro Biden-Xi: Cina e Usa non in conflitto

relazioni internazionali

È in programma a Bali alle 17.30 ora locale (le 10.30 in Italia) l’atteso incontro tra il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping. Alla vigilia dell’apertura del G20 in Indonesia, i due si vedono oggi per un incontro che viene annunciato come “molto lungo”. Prima di vedere Xi, Biden incontrerà il presidente indonesiano Joko Widodo. Biden, ha spiegato in un breefing sull’Air Force One il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, dirà a Xi che “gli Stati Uniti sono preparati a una forte concorrenza con la Cina ma non cercano il conflitto”. L’obiettivo del presidente Usa, uscito rafforzato dalle elezioni di midterm, è che la “concorrenza venga gestita in modo responsabile e che tutti i paesi, inclusi gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, operino secondo una serie di regole consolidate e concordate, anche in materia di libertà di navigazione, in condizioni di parità per l’economia” ed evitando “intimidazioni, coercizioni o aggressioni”. Biden, ha detto ancora Sullivan, manifesterà una “genuina volontà di lavorare insieme in aree in cui convergono gli interessi di Stati Uniti e Cina e dove è anche nell’interesse del bene pubblico più ampio, che si tratti di cambiamento climatico o salute pubblica o altri problemi”. A Bali oggi arriva anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che a margine del vertice, in programma domani e mercoledì, ha già fissato una serie di bilaterali: con gli stessi Biden e Xi e con il primo ministro indiano Narendra Modi. Altri colloqui dovrebbero aggiungersi all’agenda, mentre al momento, secondo quanto si apprenden, non è previsto un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Non è però escluso che il summit dia l’occasione per un “chiarimento” diretto tra i due, dopo le tensioni degli ultimi giorni sulla questione dei migranti.