Borsa e investimenti: ecco le azioni da tenere d’occhio oggi secondo TradingCenter.it

i consigli

Il 2022 non è stato un anno semplice per le borse mondiali. Dopo l’ennesimo crollo, registrato a metà del mese di dicembre a seguito delle decisioni della Bce e della Fed, che hanno confermato i rialzi dei tassi di interesse, è arrivato il momento di cercare di capire quali possono essere gli sviluppi in questo 2023 appena iniziato e quali potrebbero essere le azioni più interessanti da seguire nei prossimi mesi.

Non si tratta di un’operazione facile, anche perché lo scenario rimane assai complicato: molti dei fattori che hanno portato incertezza e timori sui mercati sono ancora presenti e forti, a cominciare dall’inflazione, che per tornare ad un livello accettabile intorno al 2% richiederà tempo, e dalle conseguenti mosse delle banche centrali.

Come scegliere i titoli in borsa

I miglioramenti che hanno riguardato il mondo del trading online negli ultimi anni hanno fatto sì che sempre più persone si siano avvicinate al mondo della borsa e degli investimenti. Bastano pochi clic per attivare un conto di trading e poche decine di euro per iniziare ad operare sulle piattaforme. Ma senza un’adeguata preparazione è difficile ottenere dei risultati. A questo proposito è infatti opportuno capire come investire in azioni così da sfruttare al meglio le opportunità offerti dai mercati finanziari.

È altresì importante sapere quali sono i criteri da seguire per individuare le azioni su cui vale la pena puntare. La domanda di un titolo, e di conseguenza la sua quotazione, solitamente è determinata da tre fattori principali, che sono i risultati trimestrali della società, il sentiment del mercato ed altri fattori esterni. Ma seguire l’andamento del prezzo di un titolo non è sufficiente per capire se può essere una buona idea di investimento.

Qui entra in gioco l’analisi fondamentale, che di fatto permette di valutare tutte la variabili interne ed esterne che creano il valore della società. Tra questi fattori ci sono i ricavi, il profitto, il rapporto tra il prezzo dell’azione e l’utile, l’entità dei dividendi. Per quanto riguarda i fattori esterni, meritano di essere tenuti in considerazione i tassi di interesse sui finanziamenti e l’andamento dell’economia del paese in cui ha sede la società.

Investimenti in borsa: i suggerimenti di TradingCenter sulle azioni da seguire

La valutazione di tutti gli aspetti indicati in precedenza può dare un’indicazione concreta sui titoli che meritano di essere seguiti. Ovviamente molto dipende anche dagli obiettivi che si hanno e dal tipo di strategia che si intende adottare. C’è chi preferisce investire in ottica di breve o brevissimo periodo per sfruttare la volatilità del momento, chi invece punta sulla possibile crescita delle azioni nel medio periodo e chi invece si vuole assicurare un dividendo con investimenti di lungo periodo.

Prima di vedere quali sono i titoli ed i settori da monitorare nei prossimi mesi, è opportuno fare un breve discorso sulla scelta della piattaforma di investimento. È un aspetto importantissimo, che purtroppo molti aspiranti investitori sottovalutano. Gli esperti del sito di TradingCenter (sito di riferimento: https://www.tradingcenter.it/) consigliano di affidarsi a broker regolamentati come, per esempio, LiquidityX, XTB, eToro e Capex.com. Ognuno di loro ha le sue caratteristiche: la scelta si deve basare su costi, numero degli asset negoziabili, qualità della piattaforma, strumenti e funzionalità disponibili.

Il primo settore che deve essere monitorato con grande attenzione è quello energetico, che anche quest’anno manterrà un ruolo centrale, soprattutto nel campo delle rinnovabili. Interessanti anche i titoli della new economy e quelli fintech: secondo alcuni analisti il 2023 è l’anno della riscossa delle azioni Big Tech, tra i più sotto pressione nel corso del 2022. Il settore farmaceutico continua ad essere sotto le attenzioni degli investitori, ma occhio anche ai titoli bancari, soprattutto se i tassi di interesse resteranno ancora alti.