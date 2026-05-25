Festa su due ruote a San Costantino Calabro, grande partecipazione per “Bimbimbici”

l’iniziativa

SAN COSTANTINO CALABRO Una giornata di felicità all’insegna dello sport e del movimento. Si è svolta domenica a San Costantino Calabro la decima edizione di “Bimbimbici“, la manifestazione nazionale ideata dalla Fiab, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta e promossa sul territorio provinciale dell’associazione Bicinsieme paesaggi in movimento San Costantino Calabro guidata da Raffaele Mancuso. Un gruppo che di anno in anno si distingue per saper regalare ai tanti bambini presenti una giornata di festa e allegria non trascurando i particolari e con grande attenzione per la sicurezza dei piccoli. Una bella giornata primaverile che ha visto circa ottanta bambini presenti alla manifestazione e in sella alle loro biciclette hanno percorso il tracciato fino ad arrivare alla pista ciclabile che collega San Costantino e Jonadi.

La manifestazione

Una bella mattinata di festa che ha avuto inizio con un momento di preghiera officiato dal Vescovo monsignor Attilio Nostro e dal Parroco Don Oreste e ha coinvolto oltre ai bambini anche le famiglie in un momento di svago e di socialità. Dietro ogni successo c’è la grande collaborazione e la grande sinergia tra tutti coloro che hanno come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo del proprio territorio. «A tal proposito – scrivono gli organizzatori – è doveroso ringraziare la Polizia Stradale per la professionale e preziosa collaborazione, il delegato Provinciale Coni, avvocato La rocca, le amministrazioni comunali di San Costantino Calabro e Jonadi per il supporto logistico, le associazioni di volontariato, il servizio ambulanza e tutti gli sponsor che i quali tutti insieme hanno consentito a tutti i bambini di pedalare in totale sicurezza. “Niente è paragonabile al piacere di un giro in bicicletta”, scriveva il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Un aforisma che riflette i tanti benefici della bicicletta. Pedalare su due ruote non solo rafforza le articolazioni delle gambe contribuendo alla perdita di peso e alla tonificazione dei muscoli ma migliora la salute cardiovascolare e la respirazione, corregge la postura e riduce il rischio di obesità, diabete e ipertensione».

Ma oltre ai benefici sul corpo, la bicicletta presenta innumerevoli effetti positivi sulla mente. Uno sport di resistenza che migliora il benessere psicologico riducendo l’ansia, stimolando la creatività, aumentando l’autostima e regolando la qualità del sonno. Non solo l’aspetto ludico sportivo, ma un occhio anche al benessere fisico che può derivare dall’uso della bicicletta. «Grazie a tutti per aver reso speciale questa decima edizione della manifestazione Bimbimbici 2026».