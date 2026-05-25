Scontri a Torino, arrestati 8 tifosi della Juve

l’inchiesta

TORINO Sono stabili le condizioni del sostenitore dellaJuventus, il 36enne Marco Basoccu, che ieri durante gli scontri fra tifoserie prima del derby torinese è rimasto gravemente ferito alla testa. Il supporter ha riportato un grave trauma cranico, per questo motivo ieri sera è stato operato da un team di neurochirurghi all’ospedale delle Molinette di Torino, un intervento durato circa due ore e mezza e completato in tarda serata. Successivamente l’uomo è stato tenuto in osservazione in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Questa mattina un’ulteriore Tac di controllo ha confermato che le sue condizioni di salute sono stabili. I tafferugli fra le due tifoserie sono avvenuti qualche ora prima della partita a ridosso dello stadio Grande Torino. Sono al vaglio le immagini girate dalle telecamere di sicurezza: fra le ipotesi c’è quella che l’uomo sia stato colpito alla testa da una bottiglia o una pietra, ma nelle ultime ore si prospetta anche l’eventualità che possa essere stato raggiunto dal lancio di un lacrimogeno. In seguito agli scontri di ieri sono stati arrestati otto tifosi bianconeri, mentre sono quattro gli agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato