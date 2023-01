Provincia di Vibo, giovedì il congedo di Solano

Il saluto

VIBO VALENTIA Giovedì 19 gennaio il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, dopo i lavori dell’assise provinciale, convocata per le 9, si congederà dai lavoratori dell’ente. Domenica 29 gennaio dalle 8 alle 20, infatti, si svolgeranno le elezioni provinciali di secondo livello per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del nuovo presidente dell’ente. Gli attuali candidati alla presidenza sono Giuseppe Condello e Corrado Landolina. Alle elezioni provinciali, per legge, potranno votare solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica eletti nei Comuni del territorio provinciale.