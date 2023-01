Migranti, Piantedosi: rotazione dei porti per salvaguardare le coste della Calabria

emergenza sbarchi

Sui migranti, “abbiamo intrapreso una visione di salvaguardia di Sicilia e Calabria, anche a livello di costi. Costa molto ad esempio a quelle comunità la logistica di tutta la gestione conseguente allo sbarco. Continueremo in una logica di piena rotazione. Se ci dev’essere solidarietà europea non vedo perché non ci debba essere una solidarietà a livello nazionale, per lo meno per quanto riguarda i luoghi di sbarco”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della registrazione della puntata di “’Porta a Porta” che andrà in onda questa sera su RaiUno.