Minacce sui social a politico lombardo, denunciato “falso” reggino

L’indagine

RAVENNA Nascondendosi dietro a un falso profilo social, aveva minacciato un esponente politico lombardo. Per quanto accaduto il 15 ottobre scorso, il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili urbani dell’Unione della Romagna Faentina, su delega della Procura di Milano, ha identificato e denunciato a piede libero per minacce aggravate un 32enne di origine romena domiciliato da mesi a Faenza, nel Ravennate, dove lavora come dipendente di una ditta cittadina. Gli agenti della polizia locale milanese, dopo la denuncia-querela presentata dal politico preso di mira, erano risaliti alla vera identità del titolare del profilo dal quale erano partite le minacce, isolando elementi che lo riconducevano alla città romagnola malgrado il sospettato avesse dichiarato sui social di risiedere a Reggio Calabria.