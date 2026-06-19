Festa della Madonna della Catena a Polistena, tre minorenni trovati con due coltelli e una pistola

adolescenti nei guai

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà a Polistena tre ragazzi minorenni per il reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, svolto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, i poliziotti delle Volanti del commissariato di Cittanova hanno notato un gruppo di ragazzi dall’atteggiamento sospetto di età compresa tra i 15 e i 17 anni che, alla vista degli agenti hanno cercato di dileguarsi nelle vie limitrofe ma sono stati raggiunti e trovati in possesso di due coltelli a scatto, con lama di 10 cm, e una pistola ad aria compressa con relative munizioni. I tre minori, deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, sono stati poi affidati ai genitori.

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