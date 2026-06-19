Meloni replica a Trump: «Le sue parole sono inventate»

il video messaggio

ROMA «Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati e non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali si dimostra invece molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io, e l’Italia, non imploriamo mai». Così su Instagram la premier Giorgia Meloni ribatte alle frasi di Trump a La7. Il presidente Usa a L’Aria che tira aveva parlato così della premier italiana, incontrato al G7 in Francia: «Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena».

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