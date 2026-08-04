Morto un detenuto in ospedale a Cosenza, la procura apre un’inchiesta

il caso

CORIGLIANO ROSSANO Si accende il faro della Procura della Repubblica di Cosenza sul decesso di un detenuto avvenuto in ospedale a Cosenza, l’uomo era precedentemente recluso nel carcere di Corigliano Rossano. Il fascicolo d’inchiesta servirà a fare piena luce sui passaggi che hanno preceduto la morte dell’uomo sulla quale i familiari chiedono verità tramite un esposto presentato dall’avvocato Vincenzo Palopoli. La volontà manifestata è di verificare l’eventuale sussistenza di negligenze mediche o ritardi nelle cure, visto il peggioramento dello stato di salute che ha portato al decesso. (redazione@corrierecal.it)