Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:42
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il caso

Morto un detenuto in ospedale a Cosenza, la procura apre un’inchiesta

Il fascicolo d’inchiesta servirà a fare piena luce sui passaggi che hanno preceduto la morte dell’uomo

Pubblicato il: 04/08/2026 – 9:03
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Morto un detenuto in ospedale a Cosenza, la procura apre un’inchiesta
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

CORIGLIANO ROSSANO Si accende il faro della Procura della Repubblica di Cosenza sul decesso di un detenuto avvenuto in ospedale a Cosenza, l’uomo era precedentemente recluso nel carcere di Corigliano Rossano. Il fascicolo d’inchiesta servirà a fare piena luce sui passaggi che hanno preceduto la morte dell’uomo sulla quale i familiari chiedono verità tramite un esposto presentato dall’avvocato Vincenzo Palopoli. La volontà manifestata è di verificare l’eventuale sussistenza di negligenze mediche o ritardi nelle cure, visto il peggioramento dello stato di salute che ha portato al decesso. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
carcere calabria
carcere corigliano rossano
detenuto carcere
Importanti
morto carcere corigliano
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x