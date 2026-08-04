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Lamezia Terme, sequestrati 200mila prodotti non sicuri. Sul mercato avrebbero fruttato 50mila euro

Erano esposti in vendita in un esercizio commerciale di Lamezia Terme

Pubblicato il: 04/08/2026 – 7:52
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Lamezia Terme, sequestrati 200mila prodotti non sicuri. Sul mercato avrebbero fruttato 50mila euro
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CATANZARO Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposta per il periodo estivo, ha sottoposto a sequestro oltre 200 mila prodotti non a norma, esposti in vendita in un esercizio commerciale di Lamezia Terme. Nel dettaglio, durante una delle numerose ispezioni condotte per verificare il rispetto della disciplina sulla sicurezza dei prodotti a tutela della salute dei consumatori, i militari del Gruppo Lamezia Terme hanno rinvenuto presso l’esercizio commerciale controllato numerosi articoli non conformi alla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
Nello specifico i finanzieri hanno individuato 205.801 articoli immessi nel circuito commerciale al dettaglio, quali accessori estetici e cosmetici, materiale elettrico a bassa tensione, oggettistica per la casa, accessori per abbigliamento, totalmente privi delle minime indicazioni, da riportare obbligatoriamente in lingua italiana, quali la denominazione e la composizione merceologica del prodotto, il nome e il marchio del produttore, il Paese d’origine, i materiali impiegati nella produzione e, soprattutto, le avvertenze sulle specifiche modalità di utilizzo. Gli articoli non sicuri, qualora immessi sul mercato, avrebbero consentito un illecito profitto stimabile in oltre cinquantamila euro.

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