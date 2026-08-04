Emergenza sangue in estate, il Gom rilancia la campagna con Gennaro Calabrese – VIDEO

l’appello

REGGIO CALABRIA «Ho scoperto che i centri giusti per donare il sangue sono altri, come il centro trasfusionale dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria. Da lunedì al sabato alle 8 del mattino, incontri il medico, fai la visita e se sei idoneo entri nella sala donatori». E’ il comico Gennaro Calabrese il volto della campagna di sesnibilizzazione sulla donazione del sangue scelto dal Gom di Reggio Calabria. Tra una battuta e un sorriso, Calabrese ricorda come «l’85% delle prestazioni sanitarie dipendono dal sangue, quindi capite quanto è importante donare, a Reggio Calabria dona soltanto uno scarso 1%, dobbiamo aumentare questa percentuale perché una sanità più efficiente dipende anche da noi, dalla nostra generosità». Un appello pensato per ricordare che la solidarietà non conosce pause estive e per invitare cittadine e cittadini a non rimandare la propria donazione anche durante le vacanze. Agosto è il mese più delicato dell’anno per le scorte di sangue e plasma: le donazioni calano, ma le esigenze degli ospedali restano identiche, se non superiori. Il sangue e i suoi derivati sono indispensabili: dai trapianti agli interventi d’urgenza, fino alla produzione di farmaci salvavita. (redazione@corrierecal.it)