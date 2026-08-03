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L’OMAGGIO

Milano Cortina 2026 dona a Catanzaro la torcia olimpica

L’omaggio della Fondazione al capoluogo calabrese per il contributo offerto durante il viaggio della Fiamma. Battaglia: «Un patrimonio destinato a restare nella memoria della città»

Pubblicato il: 03/08/2026 – 21:28
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Milano Cortina 2026 dona a Catanzaro la torcia olimpica
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La Fondazione Milano Cortina 2026 ha donato alla città di Catanzaro la torcia olimpica che, il 20 dicembre 2025, aveva attraversato il capoluogo calabrese durante il viaggio della Fiamma verso i Giochi olimpici e paralimpici invernali. Catanzaro è stata scelta insieme a un ristretto numero di altre città che avevano ospitato il passaggio della torcia. Il percorso aveva interessato prima il quartiere marinaro e successivamente il centro storico. Nel messaggio inviato al sindaco Nicola Fiorita, l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, ha espresso «la più sincera gratitudine» per il contributo offerto dall’amministrazione comunale alla realizzazione del viaggio della Fiamma. «L’accoglienza, la collaborazione e l’impegno dimostrati dall’Amministrazione comunale hanno rappresentato un elemento fondamentale per il successo di un progetto che ha portato in tutta Italia i valori dello sport, dell’inclusione e dell’unità», si legge nel messaggio.

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«Un arricchimento del patrimonio cittadino»

L’assessore comunale allo Sport, Antonio Battaglia, ha definito la torcia «un prestigioso e tangibile arricchimento del patrimonio cittadino, destinato a rimanere nella memoria e nella storia collettiva». «Ricevere la torcia olimpica ha significato rinnovare le fortissime emozioni vissute il giorno del suo passaggio in una città nota per il suo grande cuore sportivo», ha aggiunto Battaglia. Secondo l’assessore, il dono rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro svolto dalla macchina comunale nelle diverse fasi organizzative dell’evento. «Con questo bellissimo omaggio, la Fondazione Milano Cortina 2026 ha inteso rendere tangibile l’apprezzamento già espresso nel dicembre 2025 per il modo in cui si è mossa l’amministrazione comunale», ha concluso.

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