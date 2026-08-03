Dissequestrate le giostre presenti sul Lungomare Mancini di Diamante

la decisione

DIAMANTE Il pm di Paola, accogliendo l’istanza dei legali di fiducia di Mirko Foggetti, Antonio Biondi e Giuseppe Liserre, ha disposto il dissequestro delle giostre presenti sul Lungomare Mancini di Diamante.

A seguito di tale richiesta avente ad oggetto la restituzione all’avente diritto dei beni oggetto di sequestro, supportata dalla relativa documentazione amministrativa legittimante l’occupazione temporanea di suolo pubblico, unitamente alla Comunicazione SUAP non sussistendo le esigenze che hanno determinato l’adozione del sequestro, il pm ha ordinato il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. (f.b.)

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