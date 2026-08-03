Zes unica, Sbarra: «Nessun taglio, le risorse per le imprese sono pienamente garantite»

IL CHIARIMENTO

«Non vi è alcuna ambiguità né incertezza sulle risorse destinate al credito d’imposta della Zes unica». Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo sui dubbi sollevati dopo l’uscita di 500 milioni di euro dal perimetro del Pnrr. Secondo Sbarra, la modifica «non mette in discussione la continuità dello strumento» e non incide sulle risorse già stanziate attraverso fondi nazionali nell’ultima legge di Bilancio: oltre 4 miliardi di euro per il triennio 2026-2028, dei quali 2,3 miliardi destinati al solo 2026, «la cifra più alta di sempre».

«Una modifica legata alla rendicontazione»

Il sottosegretario spiega che l’uscita dei 500 milioni dal Pnrr è dovuta esclusivamente a esigenze di compatibilità nella rendicontazione e non avrà conseguenze sull’effettiva fruizione del credito d’imposta da parte delle imprese. «I 500 milioni non rappresentavano risorse aggiuntive, ma sostitutive, destinate a coprire crediti d’imposta già utilizzati nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025», precisa Sbarra.

Dieci miliardi dal 2024 al 2028

Il Governo, prosegue il sottosegretario, «ha creduto nella Zes unica fin dal suo insediamento», costruendo uno strumento nazionale più semplice e attrattivo per gli investimenti nel Mezzogiorno. Dal 2024 al 2028 sono stati destinati complessivamente 10 miliardi di euro al credito d’imposta Zes, con l’obiettivo di garantire continuità al sostegno delle imprese e favorire nuovi investimenti nel Sud. «I risultati confermano la validità della scelta: la Zes è oggi uno dei principali strumenti di sviluppo del Mezzogiorno», sottolinea Sbarra. Per il rappresentante del Governo, è dunque «del tutto infondato evocare scenari di incertezza o penalizzazioni su risorse che sono pienamente garantite». «Le imprese possono continuare a contare su una misura strategica per la crescita, gli investimenti e l’occupazione nel Mezzogiorno», conclude il sottosegretario.

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