Campo largo, Schlein frena Conte

LO SCENARIO

«Non funziona così». Elly Schlein frena Giuseppe Conte e interviene nel confronto sulle primarie del centrosinistra e sulle differenze che dividono le opposizioni, a partire dalla linea da seguire sulla guerra in Ucraina. La segretaria del Partito democratico ha ribadito che prima di convocare le primarie sarà necessario costruire un programma condiviso da tutte le forze dell’alleanza. Solo successivamente, secondo Schlein, si potrà scegliere il candidato chiamato a guidare il campo progressista. «Prima il programma condiviso da tutta l’alleanza e poi le primarie», ha dichiarato Schlein al Tg3, precisando che il vincitore della consultazione dovrà rappresentare l’intera coalizione e non soltanto il proprio partito.

Il nodo Ucraina

La presa di posizione arriva dopo le dichiarazioni di Conte, secondo il quale le primarie potrebbero servire anche a sciogliere il nodo della politica estera. Il leader del Movimento 5 Stelle aveva sostenuto che, in caso di vittoria, si sarebbe impegnato in Europa per promuovere una soluzione negoziale che tutelasse l’Ucraina, definita comunque come il Paese aggredito. Schlein ha invitato però le opposizioni a non concentrarsi esclusivamente sulle discussioni interne e a rilanciare le proposte comuni sui temi sociali, indicando come esempio il congedo parentale paritario. La stessa linea era stata anticipata dal responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi: prima la definizione del programma, poi le primarie per scegliere chi guiderà l’intera coalizione verso le elezioni politiche.

Renzi apre, Avs frena

Matteo Renzi si è detto favorevole alle primarie, a condizione che tutte le forze sottoscrivano preventivamente un patto per sostenere il vincitore. Il leader di Italia Viva ha riconosciuto l’esistenza di idee differenti nel centrosinistra, soprattutto sulla politica estera, sostenendo che il confronto debba avvenire attraverso il voto degli elettori. Più cauta Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni ha osservato che le primarie non possono essere utilizzate per stabilire il programma della coalizione e ha proposto un confronto tra le opposizioni a settembre. Angelo Bonelli ha indicato come priorità la costruzione di risposte comuni su salari, sanità, caro vita e crisi climatica.

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