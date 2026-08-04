Sanità, «l’urgenza» di Palazzo Chigi per chiudere subito la “partita” del Piano di rientro della Calabria

lo sprint



CATANZARO La Presidenza del Consiglio dei ministri con una nota del vicesegretario generale del 29 luglio ha rappresentato “l’urgenza” dei pareri della Struttura tecnica di monitoraggio paritetica e della Conferenza Stato-Regioni sul Piano di rientro della sanità della Regione Calabria “al fine di consentire al Consiglio dei ministri di deliberare sull’argomento nella riunione prevista per il 4 agosto 2026”. E’ quanto emerge dal verbale della seduta con cui la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al Piano di rientro del Servizio sanitario della Calabria per il triennio 2026-2028, approvato dalla Giunta regionale il 7 luglio scorso. L’iter dunque si è svolto in tempi rapidi per consentire al Consiglio dei ministri di esaminare il provvedimento nella riunione del 4 agosto. La Struttura tecnica, riunita il 31 luglio, ha espresso parere favorevole, recependo le osservazioni formulate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Successivamente la Conferenza Stato-Regioni ha approvato formalmente il Piano di rientro del Servizio sanitario della Regione Calabria per il periodo 2026-2028, come previsto dalla normativa vigente. (c. a.)