Fermato al casello con 2,1 chili di cocaina in auto, arrestato 68enne

A CATANIA

I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un uomo di 68 anni, originario del capoluogo etneo, trovato in possesso di circa 2,1 chilogrammi di cocaina. L’operazione è stata condotta nell’ambito dell’intensificazione dei controlli contro i traffici illeciti nelle zone maggiormente frequentate della città. I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, insieme ai Baschi Verdi e alle unità cinofile, hanno fermato un’automobile nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio, in direzione del capoluogo. Durante il controllo, il conducente avrebbe mostrato evidenti segni di nervosismo, inducendo i finanzieri ad approfondire gli accertamenti e a perquisire l’uomo e il veicolo.

All’interno di un vano nascosto ricavato nel cruscotto dell’auto sono stati trovati due panetti contenenti una sostanza risultata positiva alla cocaina dopo le analisi effettuate con il narcotest. Il peso complessivo dello stupefacente è di circa 2,1 chilogrammi. Secondo le stime della Guardia di finanza, la droga, una volta immessa nelle piazze di spaccio locali, avrebbe potuto fruttare circa 400mila euro. Il 68enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e trasferito nella Casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania.

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