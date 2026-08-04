Mancini: «Il progetto per la Cosenza di domani lo scriviamo insieme ai cosentini»

governo della città

COSENZA «Il progetto per la Cosenza di domani lo scriviamo insieme ai cosentini». Con queste parole Giacomo Mancini, della direzione del Pd Calabria, annuncia in un reel pubblicato sui suoi canali social l’avvio di un nuovo percorso pubblico di partecipazione che, a partire dal prossimo settembre, accompagnerà la costruzione del progetto di governo per la città di Cosenza per i prossimi cinque anni. «Apriamo uno spazio permanente di confronto nel quale cittadini, associazioni, professionisti, imprese, realtà sociali, culturali, imprenditoriali, insieme a tutte le persone che amano Cosenza, potranno contribuire con idee, proposte ed esperienze. Credo che questo sia il modo più serio per prepararci a governare una città complessa come la nostra: ascoltare, confrontarsi e dotarci insieme di una bussola». Per Mancini si tratta della naturale evoluzione del lavoro svolto negli ultimi mesi. «Abbiamo camminato per Cosenza. Nei rioni, nei quartieri, nelle contrade e nelle frazioni. Abbiamo ascoltato centinaia di cittadini. Abbiamo raccontato ciò che non funziona, ma non ci siamo mai fermati alla denuncia. Per ogni problema abbiamo cercato di costruire una proposta. Adesso accanto a questo lavoro che continueremo con ancora maggiore vigore, aggiungiamo una fase nuova per definire in maniera organica il progetto per Cosenza». Gli incontri si svolgeranno nel cuore del centro storico, all’interno del Cine Teatro Universal, luogo scelto dal gruppo di lavoro che affianca Mancini, per il significato che assume rispetto all’idea di città che il progetto intende rappresentare. «Abbiamo deciso di partire dal centro storico perché crediamo che il futuro di Cosenza debba nascere proprio dai luoghi che, per troppo tempo, sono stati dimenticati. È una scelta politica e culturale. Se vogliamo far rinascere Cosenza dobbiamo riportare vita, idee, relazioni e partecipazione proprio dove oggi si avverte maggiormente il peso dell’abbandono». Il percorso sarà articolato in una serie di conversazioni pubbliche dedicate ai principali temi della città: vicinanza nei confronti dei più deboli, rigenerazione urbana, lavoro, servizi, cultura, giovani, innovazione, sviluppo economico, ambiente, sicurezza, welfare, mobilità e qualità della vita. Ogni incontro sarà costruito con l’obiettivo di raccogliere contributi concreti che confluiranno progressivamente nel progetto amministrativo che Mancini presenterà ai cittadini. «Non immaginiamo questo percorso come una rassegna di incontri, né come un semplice momento di comunicazione. Vogliamo costruire un metodo. Ogni confronto dovrà lasciare un’idea, una proposta, una soluzione. Insomma le nuove ambizioni. Vogliamo che il progetto per la Cosenza di domani sia il risultato di un’intelligenza collettiva, non il prodotto di poche persone.» Per Mancini il valore dell’iniziativa va oltre la stessa elaborazione programmatica. «Cosenza ha bisogno di nuove idee e nuove ambizioni, ma anche di una nuova classe dirigente disposta a mettersi al servizio della città. Governare significa assumersi delle responsabilità, ma anche creare le condizioni perché le energie migliori possano contribuire al bene comune. È questa la cultura di governo che vogliamo costruire.» E conclude: «C’è chi ha spento la luce della città e continua a parlare di me e del passato. Noi preferiamo parlare di Cosenza e del suo futuro. Perché il futuro di una città non si aspetta. Si costruisce. E si costruisce insieme».