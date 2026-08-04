A Panettieri, Pinocchio prende vita e diventa un’esperienza immersiva

Dal 7 all’11 agosto

PANETTIERI Dal 7 all’11 agosto, dalle 21.00 alle 24.00, il paese di Panettieri farà da cornice a Panettando e Fiabando, l’evento che celebra il fascino delle fiabe più amate attraverso un percorso immersivo con scenografie monumentali, artisti dal vivo e installazioni spettacolari. Per la prima edizione, l’amministrazione comunale e Archè Touch the Future hanno scelto una delle storie più amate di tutti i tempi, Pinocchio. Un percorso coinvolgente che condurrà il pubblico in un’atmosfera sospesa tra il fascino senza tempo della fiaba di Collodi e le più moderne tecnologie scenografiche, regalando emozioni a grandi e piccini. All’ingresso, un Ledwall interattivo consentirà di diventare protagonista della serata caricando selfie e video. Sullo stesso schermo prenderà vita anche una simpatica Kiss Cam, pronta a coinvolgere coppie e famiglie, mentre giochi di luce, videomapping sulla facciata di un castello e spettacolari effetti contribuiranno a creare un’atmosfera di grande impatto. L’ingresso nella piazza segnerà l’inizio della magia. Qui i visitatori saranno accolti da un Pinocchio luminoso alto sei metri, da un trenino lungo quattordici metri e da uno scoiattolo gigante, installazioni pensate per regalare momenti di gioco e foto ricordo. Tra le tappe più suggestive del percorso ci sarà la Bottega di Geppetto, il celebre falegname interpretato da Angelo Scalise, artigiano della storica Bottega “Il Cagno” di Taverna. Geppetto lavorerà il legno, dialogando con i visitatori e raccontando, con la maestria di un autentico falegname, le avventure del suo Pinocchio. Una presenza che aggiungerà autenticità e fascino alla ricostruzione della bottega.

Il percorso proseguirà con Mangiabolle, l’artista capace di incantare grandi e piccoli attraverso spettacolari illusioni realizzate con le bolle di sapone, per poi condurre il pubblico nel suggestivo Campo dei Miracoli, dove un grande albero luminoso e una luna monumentale creeranno uno degli scorci più iconici dell’evento. Il passaggio più emozionante dell’intero viaggio sarà il gigantesco Libro di Pinocchio, una scenografia alta quattro metri e lunga sei sulla quale verrà raccontata la fiaba attraverso videoproiezioni, effetti speciali e performance artistiche. Seduti nell’anfiteatro, gli spettatori assisteranno a uno spettacolo in cui il Grillo Parlante guiderà il racconto, mentre un corpo di ballo metterà in scena coreografie ispirate alle musiche di Edoardo Bennato e dedicate a Geppetto, al Gatto e la Volpe e al Paese dei Balocchi. Il viaggio continuerà con un Pescecane tridimensionale, lungo nove metri, che regalalerà uno degli effetti scenici e più spettacolari dell’intero percorso, che si concluderà nella Casa di Pinocchio, dove un burattino olografico, animato dall’intelligenza artificiale, interagirà con i visitatori rispondendo in tempo reale alle loro curiosità. Un appuntamento destinato a diventare uno degli eventi più attesi dell’estate, capace di raccontare la magia senza tempo di Pinocchio attraverso una nuova e sorprendente chiave narrativa. (Adv)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato