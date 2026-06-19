Amendolara, l’umanità della Calabria. La Regione pagherà le spese dei familiari dei braccianti uccisi

il provvedimento

REGGIO CALABRIA L’umanità della Calabria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la norma che prevede un “intervento straordinario di solidarietà in favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara”, con il finanziamento, per 100mila euro, delle spese “necessarie per la sepoltura delle salme e per l’assistenza morale e materiale ai congiunti dei defunti, nonché ogni altra spesa strettamente connessa”. Questa norma, il cui contenuto era stato anticipato dal Corriere della Calabria, era stata proposta dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella precedente seduta del Consiglio regionale dedicata proprio al dibattito sulla strage dei braccianti uccisi ad Amendola. La motivazione della norma, contenuta nella Variazione di bilancio all’ordine del giorno della seduta consiliare odierna, è quella di “assicurare idonee forme di tutela della dignità umana e di sostegno nei confronti dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara, nell’ambito delle proprie politiche di gestione delle emergenze umanitarie”. (c. a.)

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