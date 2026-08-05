Delmastro, no all’acquisizione delle chat. Bagarre alla Camera

duro sconto a montecitorio

ROMA L’Aula della Camera, a scrutinio segreto, ha confermato quanto già votato dalla Giunta delle autorizzazioni, non consentendo alla magistratura di sequestrare e utilizzare le chat dell’ex sottosegretario Delmastro con Caroccia. I voti contro l’uso delle chat e a favore della relazione della Giunta sono 206, i voti a favore del sequestro delle chat sono 133. Stando alle dichiarazioni di voto ufficiali fatte in Aula della Camera, hanno votato per non autorizzare la magistratura all’uso delle chat di Delmastro tutti i partiti di maggioranza e gli 8 deputati di Futuro Nazionale con Vannacci. Hanno invece votato a favore dell’autorizzazione all’utilizzo delle chat le forze di opposizione: Pd, M5s, Avs, Iv, Azione.

Schlein: il governo si occupi dei problemi del Paese non dei suoi”

“Il governo dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani e non dei propri problemi, tutte le vostre energie sono concentrate su voi stessi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in Aula.

Conte: il centrodestra ha macchiato con disonore le istituzioni”

“La vostra idea di giustizia è inflessibili con gli studenti, con gli operai che perdono il lavoro e i minorenni che vengono criminalizzati ma mai con gli amichetti che invece devono potersi sottrarre alla giustizia. Avete macchiato con disonore le istituzioni”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte intervenendo in Aula.

Protesta M5s: fuori le chat. E mostrano i cellulari

“Io ci provo: dai, fuori queste chat, un po’ di dignità, tirate fuori i cellulari…”, ha detto Conte concludendo il suo intervento. I deputati M5s hanno quindi innalzato e mostrato tutti i cellulari. Contestualmente, viene riferito, anche i senatori pentastellati (in aula per le comunicazioni di Giorgetti) hanno sollevato i cellulari inscenando un’azione simbolica di protesta e richiamando la campagna #fuorilechat promossa in queste settimane dal Movimento 5 Stelle.

Protesta dei deputati Avs, tutti con le bende sugli occhi

Protesta in Aula della Camera dei deputati di Avs. Durante la dichiarazione di voto di Elisabetta Piccolotti, che annuncia il voto a favore del suo gruppo al sequestro delle chat di Delastro con Caroccia da parte della Procura, i deputati Avs hanno indossato delle bende bianche sugli occhi.

Forza Italia: negare l’autorizzazione non è uno scudo, i magistrati possono procedere

Negare l’autorizzazione alla Procura di Roma di utilizzare le chat tra Delmastro e Caroccia non è uno “scudo per ostacolare il lavoro della magistratura” e sostenerlo è portare avanti un “argomento inconsistente e pericoloso”. Lo ha detto il deputato di FI Pietro Pittalis, relatore di maggioranza illustrando in Aula la relazione della Giunta per le autorizzazioni approvata a maggioranza. Non autorizzare l’acquisizione della documentazione, ha sottolineato l’esponente azzurro, “non impedisce all’autorità giudiziaria di procedere con gli accertamenti attraverso gli strumenti consentiti dall’ordinamento”. (Agi)

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