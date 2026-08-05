Ciclovia dei Parchi della Calabria: al via la messa in sicurezza del tratto Fabrizia – Serra San Bruno

SOSTENIBILITA’

SERRA SAN BRUNO Partono i lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria, concentrati nel tratto compreso tra i territori di Fabrizia e Serra San Bruno, un’area di straordinario valore ambientale, paesaggistico e turistico. L’intervento costituisce il primo lotto di un programma più ampio promosso dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, di messa in sicurezza del tratto della Ciclovia ricadente nella competenza del Parco delle Serre, che si sviluppa dall’abitato del Comune di Fabrizia, fino alla località Sarrottino, nel Comune di Tiriolo, per una lunghezza complessiva di circa 159,9 chilometri e un investimento totale di 535.772 euro finanziato dalla Regione Calabria – Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale – tramite il Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 – Azione 2.7.1, finalizzata alla conservazione, valorizzazione e fruizione delle aree protette, dei siti Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi. L’avvio del cantiere nasce da una precisa fase di ascolto e ricognizione del territorio, recependo direttamente le istanze e le criticità segnalate nel tempo da amministrazioni locali, cicloturisti ed escursionisti. Le opere in cantiere prevedono il ripristino della pavimentazione ammalorata tramite la chiusura di buche e fessurazioni, la rimozione di detriti, il taglio della vegetazione infestante ai margini, la risoluzione dei dissesti causati dalle piogge, l’adeguamento della segnaletica e la realizzazione di spazi per la sosta sicura delle biciclette. L’iniziativa punta a consolidare un sistema di mobilità dolce in grado di integrare il patrimonio agricolo, naturale e storico-culturale dell’area, potenziando l’offerta turistica dell’entroterra e promuovendo uno sviluppo economico sostenibile. «L’avvio dei lavori rappresenta un risultato concreto per il territorio e conferma la centralità della Ciclovia dei Parchi nella nostra strategia di sviluppo sostenibile – dichiara il Commissario straordinario del Parco delle Serre, Francesco Costantino –. Rafforziamo un’infrastruttura verde fondamentale per connettere borghi e paesaggi, promuovendo un turismo lento in grado di creare nuove opportunità per le aree interne. Ringrazio la Regione Calabria e il Dipartimento per la Sostenibilità Ambientale per il costante supporto». «L’intervento affronta in modo mirato le criticità del percorso per garantire piena continuità e fruibilità all’itinerario – evidenzia il Direttore del Parco, Francesco Maria Pititto –. Questo cantiere conferma il rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ente, capace di programmare e impiegare con tempestività le risorse europee per trasformarle in benefici duraturi per la comunità». La messa in sicurezza del tratto Fabrizia–Serra San Bruno costituisce quindi un ulteriore passo nella strategia del Parco delle Serre volta a promuovere il turismo naturalistico, la mobilità dolce e la valorizzazione sostenibile delle aree interne, trasformando la Ciclovia dei Parchi in una vera infrastruttura verde al servizio delle comunità e dei visitatori.

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