«Confronto positivo con il commissario Battistini, ora attendiamo risposte concrete per i lavoratori»

la vertenza

CATANZARO Un confronto franco e costruttivo che apre uno spiraglio verso la soluzione della vertenza relativa ai premi di produttività 2022 destinati ai dipendenti dell’Asp di Catanzaro. È quanto emerge dall’incontro che si è svolto tra il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, generale Antonio Battistini, e il segretario della FP CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Luciano Contartese. Al centro del confronto le criticità che hanno finora impedito l’erogazione delle spettanze ai lavoratori, tema sul quale il sindacato aveva espresso nelle scorse settimane forte preoccupazione. «L’incontro si è svolto in un clima di dialogo aperto e costruttivo – afferma Contartese – e ha consentito di affrontare nel merito le problematiche che hanno determinato il ritardo nel pagamento dei premi di produttività 2022. Il commissario Battistini ha illustrato le dinamiche e i vincoli burocratici che hanno rallentato l’iter e, soprattutto, ha manifestato la volontà di individuare una soluzione condivisa che consenta di superare definitivamente questa vicenda». Per la FP CGIL si tratta di un primo passo importante, pur senza abbassare il livello di attenzione. «Accogliamo positivamente la disponibilità al confronto dimostrata dalla direzione aziendale e prendiamo atto dell’impegno assunto dal commissario a individuare una soluzione nel più breve tempo possibile. È un segnale che riteniamo significativo e che ci consente di guardare con cauto ottimismo ai prossimi sviluppi». Il sindacato ribadisce, tuttavia, che la vertenza non può considerarsi conclusa fino a quando gli impegni assunti non si tradurranno in atti concreti. «La FP CGIL Area vasta continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione – conclude Contartese – perché i lavoratori attendono da troppo tempo il riconoscimento di quanto loro dovuto. Continueremo a mantenere alta la vigilanza affinché alle rassicurazioni seguano rapidamente fatti concreti, nel pieno rispetto dei diritti del personale sanitario che ogni giorno garantisce servizi essenziali ai cittadini».

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