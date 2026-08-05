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Accoltella coetaneo alla gola durante un litigio, arrestato sessantenne

Tentato omicidio a Mammola, nella Locride. Indagano i carabinieri

Pubblicato il: 05/08/2026 – 22:07
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Accoltella coetaneo alla gola durante un litigio, arrestato sessantenne
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MAMMOLA Un sessantenne, F.S., originario della piana di Gioia Tauro, è stato arrestato dai carabinieri a Cinquefrondi perché accusato del tentato omicidio di un coetaneo. Tra i due uomini c’è stato un litigio per futili motivi a Mammola, nella locride. F.S ha colpito il rivale con un coltello alla gola ed è fuggito. La vittima è stata soccorsa e trasportata nell’ospedale di Locri dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. I carabinieri, coordinati dalle procure di Palmi e Locri, sono intervenuti sul luogo del ferimento e, dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno rintracciato il sessantenne e lo hanno arrestato. (Ansa)

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