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Venerdì il Consiglio regionale: all’odg la norma per pagare le spese per le famiglie delle vittime di Amendolara

Unico punto all’odg la Variazione di bilancio con la norma proposta da Occhiuto per assistere i familiari dei braccianti uccisi

Pubblicato il: 16/06/2026 – 19:43
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Venerdì il Consiglio regionale: all’odg la norma per pagare le spese per le famiglie delle vittime di Amendolara
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REGGIO CALABRIA Il Consiglio regionale è stato convocato per venerdì 19 giugno con inizio fissato alle ore 11.00. Un solo punto all’ordine del giorno, la Variazione al Bilancio di previsione della Regione Calabria 2026-2028, di iniziativa della Giunta regionale. Tra le norme contenute nel provvedimento, c’è anche quella che prevede un “intervento straordinario di solidarietà in favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara”, con il finanziamento, per 100mila euro, delle spese “necessarie per la sepoltura delle salme e per l’assistenza morale e materiale ai congiunti dei defunti, nonché ogni altra spesa strettamente connessa”. Questa norma era stata proposta dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella precedente seduta del Consiglio regionale dedicata al dibattito sulla strage dei braccianti uccisi ad Amendola. La motivazione della norma contenuta nella Variazione di bilancio è quella di “assicurare idonee forme di tutela della dignità umana e di sostegno nei confronti dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara, nell’ambito delle proprie politiche di gestione delle emergenze umanitarie”.

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