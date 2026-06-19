Calabria Food&Tourism Academy, la prima scuola di alta formazione per creare nuove professionalità

lo sviluppo possibile

LAMEZIA TERME Un hub di alta formazione per puntare sulle eccellenze del territorio, valorizzandole per una nuova narrazione dell’enogastronomia e del turismo calabresi: sono le premesse della nuova Calabria Food&Tourism Academy, inaugurata ieri pomeriggio al Centro Servizi Lameziaeuropa nell’area industriale di Lamezia Terme. L’iniziativa, promossa dalla Regione Calabria – assessorato al Turismo, dal Comune di Lamezia Terme e da Lameziaeuropa, rappresenta un importante investimento per il rafforzamento delle competenze professionali nei settori dell’enogastronomia, dell’ospitalità e del turismo esperienziale, comparti che oggi costituiscono una delle principali leve di sviluppo dell’economia regionale.

L’Academy in cifre

L’Academy nasce grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro finanziato dalla Regione Calabria con risorse derivanti dai Patti Territoriali e si candida a diventare un hub regionale dedicato alla formazione, alla sperimentazione e alla promozione della cucina identitaria calabrese. La struttura, completamente rinnovata, dispone di oltre 750 metri quadrati di spazi operativi, con 16 postazioni dedicate all’alta formazione gastronomica, alla pasticceria, alla gelateria e al bartending, oltre a 15 postazioni riservate alla panificazione e alla formazione dei pizzaioli. Un’infrastruttura moderna pensata per rispondere alle esigenze delle imprese e per accompagnare la crescita professionale delle nuove generazioni.

La sfida contro disoccupazione ed emigrazione giovanile

Fabrizio D’Agostino, presidente regionale di Federalberghi Calabria, commenta: «Questa è una bellissima giornata, l’inaugurazione di un’accademia di alta formazione in ambito enogastronomico il cui obiettivo principale è quello di unire turismo ed enogastronomia, i punti di forza della nostra regione». Tra le idee anche quella di far diventare gli chef stellati calabresi – che tanto stanno facendo per e nella nostra regione – i docenti dell’hub. «Penso che questa sia la strada giusta in una nazione in cui c’è una media del 13% del Pil derivante dal turismo e tanto più in una regione come la Calabria dove questa cifra è intorno al 20%. Questo la dice lunga, i numeri non possono essere oggetto di interpretazione e anche su questo siamo sulla strada giusta. Pensiamo, tra l’altro, che questa stagione estiva sia molto importante per la nostra terra» dal momento che si ipotizza un boom di visitatori italiani che non lasceranno i confini accanto agli stranieri in ingresso nel Belpaese, dove gli scenari bellici e geopolitici non intaccano la sicurezza.

«Sta accadendo qualcosa che dovrebbe accadere normalmente in questa nostra Calabria – osserva Leopoldo Chieffallo – Non si tratta di miracoli, si tratta di progetti che mirano a risolvere i problemi di una collettività dolente come la nostra guardando allo sviluppo e ai progetti della regione. E qui sta per sorgere una scuola di alta formazione per pasticceri e cuochi al servizio del turismo calabrese. Diciamo sempre che ci sono tanti giovani disoccupati, giovani che se ne scappano via, però nessuno fa nulla per creare condizioni perché questi stessi giovani rimangano. Questa Academy è un esempio di come si può lavorare in termini altamente qualificati per dare alla Calabria delle risposte serie e al turismo la possibilità di trionfare in questa nostra regione».

Infine la soddisfazione di Tullio Rispoli: «Oggi mettiamo a terra questo finanziamento avuto dal Comune di Lamezia Terme e dalla Regione Calabria assessorato al Turismo: abbiamo creato questo hub di alta formazione – spiega il direttore di Lameziaeuropa SpA, società che dal 1997 si occupa del rilancio produttivo dell’area industriale di Lamezia Terme – che si mette a disposizione dell’intera Calabria per la formazione del settore gastronomico e anche turistico-ricettivo, tutto al servizio del sistema calabrese, proprio nel giorno in cui i dati di Bankitalia dicono che il turismo ha delle performance significative. Abbiamo fatto questa iniziativa insieme a Federalberghi Calabria che ha condiviso, anzi ha ideato con noi questo progetto e noi riteniamo che migliorare la qualità del servizio ospitalità possa essere un plus che continua a far performare in positivo la Regione Calabria nel settore turistico».

Confartigianato: investimento strategico per formare competenze

Per Silvano Barbalace, segretario generale di Confartigianato Imprese Calabria partner di questo evento, «è una bella giornata in cui si inaugura una bellissima e innovativa struttura: alle nostre spalle infatti c’è una delegazione di maestri pasticceri gelatai e produttori di eccellenze artigianali per dare prova delle maestranze della nostra Regione. Quest’Academy sarà un bellissimo fiore all’occhiello per la nostra Regione e potrebbe offrire una grande opportunità non soltanto per la qualificazione delle nostre imprese enogastronomiche, della gelateria, della pasticceria, ma anche e soprattutto per i nostri giovani un’opportunità di formazione per risolvere anche un problema crescente e impellente delle nostre imprese (0:55) nella ricerca di personale qualificato». Barbalace parla di «ambizione su cui Confartigianato punta molto, cercando di dare il proprio contributo in alcune leve strategiche, per attrarre ovviamente anche turismo di qualità. Abbiamo bisogno di questo in Calabria proprio per rispondere alle esigenze del mercato».

La partecipazione di Conpait e la sfida della creatività

Un luogo in cui formazione, tradizione, innovazione e identità territoriale si incontrano per costruire nuove opportunità di crescita per la Calabria. È con questo spirito che Confartigianato Imprese Calabria ha preso parte all’inaugurazione a Lamezia. Confartigianato Imprese Calabria è tra i partner del progetto. L’associazione ha contribuito all’organizzazione delle iniziative e al coinvolgimento di importanti realtà nazionali del settore, fornendo un apporto concreto allo sviluppo del progetto. In particolare, Confartigianato ha favorito la partecipazione di Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani, punto di riferimento nazionale per l’alta formazione e la valorizzazione delle professioni legate alla pasticceria artigianale e all’arte dolciaria italiana.

Per Confartigianato si tratta di un progetto particolarmente significativo perché mette al centro il valore del saper fare, delle competenze professionali e delle tradizioni produttive che caratterizzano il patrimonio artigiano della Calabria. «La Calabria Food&Tourism Academy – sottolinea Confartigianato Imprese Calabria – rappresenta un’opportunità concreta per qualificare l’offerta formativa regionale e rafforzare il legame tra formazione e lavoro. Le imprese artigiane dell’alimentazione, della ristorazione e dell’accoglienza hanno bisogno di personale qualificato e di competenze sempre più specializzate. Investire nella formazione significa investire nella competitività delle imprese e nella capacità della Calabria di attrarre turismo di qualità». Per Confartigianato Calabria la sfida è chiara: trasformare il patrimonio di competenze, tradizioni e creatività presente nei territori in una leva stabile di sviluppo economico e sociale. La Calabria Food&Tourism Academy nasce proprio con questa missione e con l’ambizione di diventare un punto di riferimento regionale e nazionale per la formazione delle professioni del gusto e dell’accoglienza. (redazione@corrierecal.it)