Santa Maria del Cedro, ecco il Cedro d’Argento firmato Michele Affidato

la cerimonia

SANTA MARIA DEL CEDRO Un’opera destinata a diventare il simbolo di una comunità e di una delle eccellenze più rappresentative della Calabria. È il Cedro d’Argento, la nuova creazione dei maestri orafi Michele e Antonio Affidato, realizzata interamente a mano e presentata ufficialmente all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro nel corso della serata inaugurale della rassegna estiva. Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ugo Vetere (a sinistra nella foto copertina con il maestro orafo crotonese), la scultura nasce con l’obiettivo di diventare il riconoscimento istituzionale della città, destinato ad essere consegnato ai protagonisti della musica, dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e della società civile che, con il proprio talento e il proprio percorso umano e professionale, contribuiranno a valorizzare il nome di Santa Maria del Cedro e della Riviera dei Cedri. La prima a ricevere il prestigioso riconoscimento è stata la cantautrice Giorgia, protagonista del concerto inaugurale dell’Arena dei Cedri.

Nel corso della stagione estiva il Cedro d’Argento sarà consegnato anche agli altri artisti che saliranno sul palco e a personalità di rilievo in occasione degli incontri istituzionali promossi dall’Amministrazione.

La realizzazione dell’opera, resa possibile anche grazie al coordinamento del giornalista Luigi Salsini, rappresenta un omaggio al cedro, autentico simbolo identitario del Comune di Santa Maria del Cedro e dell’intera Riviera dei Cedri. Un frutto che, oltre al suo straordinario valore agricolo ed economico, custodisce una storia secolare fatta di tradizioni, cultura e spiritualità, diventando nel tempo uno degli emblemi più autentici della Calabria. L’opera si inserisce nel lungo percorso artistico che da sempre lega l’azienda Affidato alla valorizzazione della propria terra.

Nel corso degli anni i maestri Affidato hanno trasformato i simboli della Calabria in opere d’arte destinate a prestigiosi premi, manifestazioni nazionali e internazionali, riconoscimenti istituzionali e creazioni commissionate da enti pubblici e privati. Un impegno costante che unisce tradizione artigianale, ricerca artistica e promozione culturale, facendo dell’arte uno strumento capace di raccontare l’identità e le eccellenze del territorio. Il Cedro d’Argento rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso, trasformando uno dei simboli più rappresentativi della regione in un’opera destinata a promuoverne la storia, i valori e il patrimonio culturale.

“L’Amministrazione comunale ci ha profondamente onorati e desidero ringraziare il Sindaco Ugo Vetere per averci affidato la realizzazione del simbolo identitario di Santa Maria del Cedro – afferma il maestro orafo Michele Affidato – Per dare forma a questa creazione abbiamo studiato attentamente il frutto, che presenta caratteristiche uniche e una conformazione leggermente diversa rispetto agli altri cedri. Da questa ricerca è nata un’opera nella quale abbiamo scelto di non ricoprire interamente la superficie con gli smalti, lasciando affiorare l’argento per esaltare il contrasto con il verde del frutto e valorizzarne ancora di più le forme. Siamo particolarmente soddisfatti – conclude Affidato – perché questa scultura contribuirà a raccontare la storia, l’identità e le eccellenze della Calabria. Una terra nella quale abbiamo sempre creduto e investito, impegnandoci ogni giorno a promuoverne nel mondo l’immagine, la cultura e le sue tradizioni attraverso il nostro lavoro. Oggi siamo orgogliosi di conferire a quest’opera un valore che va ben oltre l’aspetto artistico: il Cedro d’Argento è un autentico ambasciatore del territorio, capace di custodirne e raccontarne l’identità più profonda e le sue radici.”