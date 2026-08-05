Alloggi per i braccianti agricoli, ok in Cdm

contro il caporalato

ROMA Confagricoltura accoglie positivamente l’approvazione in Consiglio dei ministri del provvedimento per il superamento degli insediamenti abusivi e il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Lo stanziamento di 150 milioni di euro, inserito nel nuovo Piano Casa, è un passo in avanti importante verso la risoluzione del problema degli alloggi, uno dei principali per i lavoratori agricoli.

Per Confagricoltura, però, poteva essere fatto un ulteriore passo in avanti impegnando nel progetto le risorse residue del PNRR (Missione 5, Componente 2) destinate proprio al superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura. “L’impiego delle risorse residue del Pnrr, come da noi suggerito, avrebbe dato ulteriore forza al fondo – commenta il vicepresidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza –. Tali risorse avrebbero permesso una maggiore programmazione degli interventi di recupero di fabbricati rurali e di edifici già esistenti, al fine di adibirli ad alloggi per i lavoratori agricoli stagionali. Dando vita, così, ad un efficace strumento di prevenzione contro il triste fenomeno dello sfruttamento e del caporalato”.