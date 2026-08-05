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la tragedia

Morte del piccolo Domenico: c’è l’accordo sul risarcimento

L’avvocato della famiglia: «Soddisfatti per l’intesa con il Monaldi, evitato altro dolore»

Pubblicato il: 05/08/2026 – 12:20
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Morte del piccolo Domenico: c’è l’accordo sul risarcimento
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NAPOLI Per la morte del piccolo Domenico Caliendo c’è l’accordo per il risarcimento tra l’azienda ospedaliere dei Colli e la famiglia. Lo annuncia l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Mercolino. “Siamo pienamente soddisfatti, – commenta Petruzzi – e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e, soprattutto, e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale”.

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