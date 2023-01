Redditi dei parlamentari, è Arruzzolo (finora) il più “facoltoso” dei calabresi

il report

Il “Paperone” è l’azzurro Giovanni Arruzzolo, new entry alla Camera, la meno “facoltosa” è la meloniana Eugenia Roccella, oggi ministro. Arruzzolo e la Roccella sono la “testa” e la “coda” della speciale classifica dei redditi per il periodo di imposta 2021 dichiarati finora, tra ottobre e gennaio, dai parlamentari calabresi o nobn calabresi ma eletti in Calabria alle Politiche dello scorso 25 settembre: la classifica si ricava dalle documentazioni patrimoniali consultabili sui siti del Senato e della Camera. Una classifica però – va precisato in premessa – molto parziale, perché non risultano ancora disponibili le documentazioni di oltre la metà dei parlamentari calabresi ed eletti in Calabria, chiamati a ottemperare – come tutti i colleghi italiani – all’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi e della documentazione patrimoniale previsto dalla legge 441 del 1982.

Secondo quanto emerge dalla consultazione al momento disponibile, si può notare che il parlamentare calabrese più “ricco” è il deputato di Forza Italia Giovanni Arruzzolo che per il 2021 ha dichiarato redditi di oltre 124mila euro. A seguirlo, la deputata della Lega Simona Loizzo (108mila euro), l’attuale sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) con oltre 101mila euro, e quindi la deputata M5S Elisa Scutellà (circa 100mila euro), la deputata M5S Anna Laura Orrico (oltre 98mila euro). A seguire ancora la senatrice della Lega Tilde Minasi (96mila euro), il senatore democrat Nicola Irto (oltre 84mila euro) e a chiudere appunto la deputata FdI Eugenia Roccella (50mila). All’appello mancano 4 senatori e 7 deputati: per loro la pubblicazione della documentazione patrimoniale è attesa nei prossimi giorni. (redazione @corrierecal.it)