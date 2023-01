Cgil, Giuseppe Valentino rieletto segretario della Filcams Calabria

sindacato

CATANZARO Giuseppe Valentino è stato riconfermato nella carica di segretario generale della Filcams Cgil Calabria. La rielezione di Valentino è avvenuta in occasione del X congresso regionale che ha accolto la proposta di candidatura del segretario uscente avanzata su indicazione delle segreterie nazionali e regionali della Filcams dal segretario nazionale della categoria con delega all’organizzazione Gianfranco Fattorini. All’assemblea ha partecipato anche il segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato. «Nella relazione introduttiva Valentino – è detto in una nota – ha voluto ringraziare i delegati e le delegate della Filcams Cgil Calabria per il lavoro appassionato di questi anni a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. “Saranno anni – ha sottolineato – di lavoro impegnativi per cambiare le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi, del turismo e del commercio. Settori nei quali la precarietà e la condizione di incertezza sono diventate normalità. Lotteremo, lavoreremo in Calabria e in Italia per cambiare in meglio la vita di chi quotidianamente onora il nostro Paese con il suo lavoro”».