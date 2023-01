“Meraviglie di Calabria”, Ferrara (Unindustria): «Modello per lo sviluppo del territorio»

il nuovo portale

CATANZARO «Desidero complimentarmi e fare i più sinceri auguri di buon lavoro al Gruppo Corriere della Calabria e al direttore Paola Militano per la nuova iniziativa editoriale e imprenditoriale “Meraviglie di Calabria”». A dirlo è Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, che aggiunge: «Il prodotto realizzato si pone quale modello di business con potenzialità da benchmark di riferimento per il comparto della promozione dell’immagine positiva della Calabria. Attraverso un’interessante operazione di content marketing e con uno storytelling costruito anche attraverso la realizzazione di una vetrina di prodotti di alta qualità made in Calabria, “Meraviglie di Calabria” ha le carte in regola per trainare un mercato finora rimasto poco esplorato. Siamo lieti che tra le tante aziende scelte per rappresentare la Calabria sul portale, molte di esse siano colonne portanti del mondo confindustriale a testimonianza del fatto che nella nostra regione ci sono qualità e competenze manageriali di alto profilo e che fare impresa di qualità è più che possibile».