“Bologna Brigante – La serie”, tre giorni di riprese a Praia a Mare e Tortora

il ciak

TORTORA Da oggi, 23 gennaio, al 25 gennaio si terranno le riprese di “Bologna Brigante – La serie” nei comuni di Tortora e Praia a Mare. “Bologna Brigante – La serie”, scritta e diretta da Giuseppe Martone Junior e prodotta da TIRO production con il sostegno della Regione Emilia Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission e Calabria Film Commission, è una serie tv che vuole raccontare la città di Bologna e i suoi abitanti. Le vicende si sviluppano in un intreccio di storie che comprenderà anche il viaggio di giovane ragazzo calabrese, che si trasferisce a Bologna per dare fine a una vecchia vicenda familiare che nasce da una storia riguardante il fenomeno del brigantaggio, realmente accaduta in Calabria all’inizio del 1900.

Al termine delle riprese, il 25 gennaio, alle ore 17:30, al comune di Tortora, in Corso Guglielmo Grassi, si terrà la conferenza stampa per presentare la serie.

Saranno presenti il sindaco di Tortora, Antonio Iorio, il Commissario straordinario della Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, e l’assessore al turismo, sport e spettacolo, Dorisa Grimaldi, oltre al regista Giuseppe Martone Junior, il produttore e compositore Michele Maccaferri, gli attori Dario De Luca e Andrea Marozzo e la costumista Marianna Pellino.