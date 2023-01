Traffico di droga a Lamezia, 77 rinviati a giudizio – NOMI

il verdetto

CATANZARO Settantesette persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito di un procedimento su un vasto traffico di droga a Lamezia Terme. Lo ha stabilito il gup distrettuale Giuseppe De Salvatore al termine dell’udienza di oggi. Gli imputati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di reati in materia di armi e tentata estorsione. Per chi è stato rinviato a giudizio il processo avrà inizio il prossimo 28 marzo.

Undici hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato e per loro giorno 3 marzo è prevista la discussione del pubblico ministero.

Due le posizioni stralciate per difetto di notifica – Isabella Valenzi e Antonio Fazzari – per loro l’udienza proseguirà il 6 febbraio prossimo.

L’operazione, condotta dalla Squadra mobile di Catanzaro e dal Commissariato di polizia di Lamezia Terme, il 17 febbrario 2022, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di unità cinofile, è stata resa possibile grazie all’attività investigativa scaturita dall’arresto di due soggetti, colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Secondo l’accusa una presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti era operativa a Lamezia Terme, e i luoghi di approvvigionamento si trovavano in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro), avente la base logistica, e luogo di stoccaggio dello stupefacente, facilmente controllabile dagli indagati, nonché soggetta, tramite scanner, ad accurate “bonifiche”, per individuare eventuali microspie installate dalle forze di polizia, con la relativa piazza di spaccio in Piazza Mercato Vecchio di Nicastro, frequentata da giovani.

La decisione del gup, i rinvii a giudizio

Il gup De Salvatore ha rinviato a giudizio:



Gianluca Adone, alias “Blob”, 48 anni, di Lamezia Terme;

Francesco Detto “Ciccio Angotti”, 59 anni, di Lamezia Terme;

Stefano Apa alias “Stefano Santori”, 54 anni, di Lamezia Terme;

Francesco Betrò detto Ciccio, 38 anni di Vibo Valentia;

Angelo Bevilacqua, 49 anni di Lamezia Terme;

Flavio Bevilacqua, 30 anni di Lamezia Terme;

Luigi Bevilacqua, 54 anni di Reggio Calabria;

Sandro Bevilacqua detto “Sasà” 38 anni di Lamezia Terme;

Antonio Bonaddio 68 anni, di Lamezia Terme;

Pasqualino Bonaddio, 44 anni, di Soveria Mannelli;

Immacolata Bonali, 27 anni, di Lamezia Terme;

Luigi Buccinnà, 46 anni, di Lamezia Terme;

Pasquale Buffone, 33 anni, di Lamezia Terme;

Felice Cadorna, alias “Zio Tonino”, 69 anni, di Roma;

Marco Caligiuri, 37 anni di Lamezia Terme;

Pietro Antonio Caruso, 29 anni, di Lamezia Terme;

Michele Caruso, 47 anni, di Lamezia Terme;

Anna Cerra, 53 anni, di Lamezia Terme;

Antonio Cerra Di Francesco, 30 anni, di Lamezia Terme;

Davide Cerra, 37 anni, di Lamezia Terme;

Marco Antonio Cerra, 40 anni, di Lamezia Terme;

Andrea Chirico, 42 anni, di Lamezia Terme;

Fernando Cittadino alias “Pilusena”, 50 anni, di Lamezia Terme

Alessio Cortese alias “Red”, 29 anni, di Lamezia Terme

Bruno Cortese, 27 anni, di Lamezia Terme,

Domenico Cracolici alias “Mimmo”, 51 anni, di Vibo Valentia

Salvatore Curcio, 54 anni, di Lamezia Terme

Carlo Davoli, Detto “Carletto”, 53 anni, di Lamezia Terme;

Giovanni De Fazio, 23 anni, di Lamezia Terme;

Francesco Filippini alias “Bazzarino”, 25 anni, di Lamezia Terme;

Giacomo Gallo, 38 anni, di Lamezia Terme

Francesco Galluzzi, 30 anni, di Lamezia Terme

Giancarlo Gelsomino alias “Carlo”, 49 anni, di Lamezia

Francesco Giampà alias “Ciccio il meccanico”

Mario Gigliotti alias ‘Mariuzzu di fronti’, 34 anni, di Soveria Mannelli

Pasquale Gigliotti, 41 anni, di Lamezia Terme

Raffaella Gigliotti, 31 anni, di Lamezia

Erik Grillo, 28 anni, di Bergamo

Hans Georg Holzhausen, 27 anni, di Lamezia Terme

Samuel Iannelli alias “Puzzella”, 23 anni, di Soveria Mannelli

Luigi Iannì, 55 anni, di Gioia Tauro;

Pietro Lanzo, 46 anni, di Lamezia Terme;

Mario Maiolo alias “conte e foca”, di Gioia Tauro

Mario Marcianò, 24 anni, di Lamezia Terme

Peppino Marrazzo, 62 anni, di Lamezia Terme

Giuseppe Massimilla alias “Peppe Fezza”, 41 N di Lamezia Terme

Maurizio Mazza, 41 anni, di Lamezia Terme

Antonio Mendicino alias “Picuni”, 54 anni, di Lamezia Terme

Antonio Mercuri, 33 anni, di Lamezia Terme

Antonio Mete, 57 anni, di Lamezia Terme

Sergio Montuoro, 52 anni, di Lamezia Terme

Fortunato Moretti, 54 anni, di Lamezia Terme

Manuel Motta, 34 anni, di Lamezia Terme

Fabio Murone, 39 anni, di Lamezia Terme

Carmine Vincenzo Notarianni alias “Enzariellu”, 64 anni, di Lamezia Terme

Luigi Notarianni alias “Pilosci”, 41 anni, di Lamezia

Luigi Notarianni alias “Gino”, 68 anni, di Lamezia Terme

Giuseppe Osso alias “Pino”, 35 anni, di Cosenza

Redentore Pacienza, 67 anni, di Altomonte

Caterina Pagliuso alias “Zia Rina”, 61 anni, di Lamezia Terme

Raffaele Pagliuso, 54 anni, di Lamezia Terme

Gianluca Paradiso alias “Pitorro”, 36 anni, Lamezia Terme

Antonio Perri alias “Tonino”, 53 anni, di Lamezia Terme

Luciano Pesce, 46 anni, di Caserta

Danilo Pileggi, 38 anni, di Lamezia Terme

Francesco Porco alias “Ciccio”, 40 anni, di Cosenza

Iolanda Pulice, 56 anni, di Lamezia Terme

Fausto Raso, 39 anni, di Lamezia Terme

Giovanni Roberto, 43 anni, di Catanzaro

Davide Saladino, 44 anni, di Lamezia Terme

Giuseppe Saladino alias “Peppe”, 37 anni, di Lamezia Terme

Claudio Scardamaglia, 50 anni, di Lamezia Terme

Luigi Simerano, 46 anni, di Cosenza

Claudio Strangis, 30 anni, di Lamezia Terme

Vincenzo Taccone, 63 anni, di Nicotera

Santo Talarico alias “Sandrino”, 46 anni, di Lamezia Terme

Pasquale Taverna alias “Chirichella”, 35 anni, di Lamezia Terme

Angelo Torcasio alias “Nello”, 54 anni, Lamezia Terme

Antonio Torcasio alias “Gnaffi”, 47 anni, di Lamezia Terme

Eugenio Torcasio, 33 anni, di Lamezia Terme

Ugo Torcasio alias “Ughetto”, 65 anni, di Lamezia Terme

Franco Trovato, 46 anni, di Tortona

Valentino Vesci, 43 anni, di Lamezia Terme

Ammessi al rito abbreviato

Sono stati ammessi al rito abbreviato:



Caterina Butruce, 53 anni, di Lamezia Terme

Angelo Villella alias “Angeluzzu”, 40 anni, di Lamezia Terme;

Gino Gatto alias “Ginuzzu”, 32 anni, di Lamezia Terme;

Luca Strangis alias “Pilichei”, 27 anni, di Lamezia Terme;

Domenico Gian Luigi Bonali, 44 anni, di Cremona;

Simone Bonali, 24 anni, di Lamezia Terme;

Antonio Pagliuso, 33 anni, di Lamezia Terme;

Luca Berlingieri, 40 anni di Lamezia Terme;

Pietro Grande alias ‘u Iurillu”, 54 anni, di Lamezia Terme;

Alberto Maria Scaramuzzino, 37 anni, di Lamezia Terme;

Angela Franceschi, 35 anni, di Lamezia Terme.