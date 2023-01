l’intervento

«Sul susseguirsi di episodi criminali sul Tirreno cosentino c’è una forte attenzione da parte del governo. L’incendio di un lido a Scalea di probabile matrice dolosa è solo l’ultimo episodio, dopo il rogo che ha interessato un’azienda di autolinee a Diamante e, all’inizio dell’anno, un altro stabilimento balneare distrutto dalle fiamme a Santa Maria del Cedro». È quanto afferma il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, che aggiunge: «Della necessità di dare risposte ad una situazione sempre più preoccupante ho parlato con il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, la quale ha sentito il prefetto di Cosenza, che per domani ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Auspico che il Viminale possa valutare il potenziamento degli organici e dei presidi delle Forze di Polizia, non solo nella zona tirrenica cosentina, ma anche su quella ionica e nel comprensorio silano di San Giovanni in Fiore, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività produttive, contrastando i tentativi della criminalità di condizionare con la violenza la vita sociale ed economica dei nostri territori».