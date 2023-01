Mancuso si congratula con L’Andolina: «Assicurerà alla Provincia di Vibo realistiche prospettive di futuro»

il commento

REGGIO CALABRIA «Auguri e buon lavoro al neo presidente della Provincia di Vibo Valentia. Nonostante le gravi difficoltà in cui versano le province italiane, agendo con pragmatismo, competenza e senso della realtà, Corrado L’Andolina potrà assicurare all’Ente intermedio realistiche prospettive di futuro». Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso che aggiunge: «Dopo la legge Delrio del 2014, che, privandole di competenze, strutture, personale e risorse, ha reso le Province vaso di coccio tra comuni e regioni, lasciandole in una condizione di indeterminatezza istituzionale e amministrativa, occorre un’organica riforma legislativa del Parlamento, per consentire loro di fare ciò che efficacemente hanno fatto per tanto tempo».