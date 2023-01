Aggressione a Davide Ferrerio, il Comune di Crotone si costituisce parte civile nel processo

il procedimento

CROTONE Questa mattina, nel corso della prima udienza che si è tenuta presso il Tribunale di Crotone nel procedimento contro i responsabili dell’aggressione a Davide Ferreiro il giudice ha accolto la richiesta del Comune di Crotone di costituirsi parte Civile.

Voce: «Bologna e Crotone strette intorno alla famiglia e a Davide»

«Ho apprezzato la volontà del comune di Bologna che ha voluto costituirsi parte civile. Due città che si sono strette intorno alla famiglia ed a Davide. E con esse l’intera provincia di Crotone, anch’essa costituitasi parte civile. Sono stato presente in aula», così il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, che aggiunge: «Non è stato un giorno come tutti gli altri, né una udienza come tutte le altre. Si è avvertito il dolore immenso di una intera famiglia. Un dolore che la città ha fatto suo, che ciascun crotonese avverte. La costituzione di parte civile non è solo un fatto dovuto, è l’espressione di un sentimento comune. Rinnoviamo a Davide ed alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza».