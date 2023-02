Zarate, l’ennesimo “vecchietto” dal passato glorioso su cui scommette il Cosenza di Guarascio – VIDEO

il colpo di mercato

COSENZA Ormai è chiaro anche a chi poco si intende di pallone: la strategia del Cosenza calcio (anche se la parola strategia in questo caso può apparire esagerata), da cinque stagioni puntualmente con l’acqua alla gola nel mese di gennaio, è quella di ingaggiare un quasi ex calciatore dal curriculum più o meno illustre per riportare in città entusiasmo e speranze salvezza. Dopo Emmanuel Rivière e Joaquín Larrivey, quest’anno dal cilindro magico del presidente Eugenio Guarascio, è spuntato fuori Mauro Matías Zárate da Buenos Aires, altro argentino ultratrentenne (ex Lazio, Inter, Fiorentina, West Ham , Boca Juniors e tante altre), chiamato dal lontano Sudamerica per risollevare le sorti di una squadra ultima in classifica e senza più tifosi disposti a dare fiducia alla proprietà. Un colpo mediatico che, tra battute serie e sarcastiche, ha stupito anche i media nazionali ed è diventato possibile grazie all’addio doloroso e commosso dell’altro argentino dall’ingaggio importante Joaquín Larrivey. Per capire se l’arrivo di Zarate al “Marulla” da mediatico diventerà anche incisivo da un punto di vista tecnico, bisognerà attendere ovviamente la prova del campo. Il suo passato, seppure tra alti e bassi, non si discute (32 gol in serie A e tante giocate indimenticabili con qualche paragone fuori luogo con Francesco Totti nel corso delle sue stagioni laziali). Nel 2009 l’argentino si permise persino il lusso di stuzzicare l’ex capitano romanista: “Francesco Totti – disse a Espn di Buenos Aires – parla molto ma si dimentica che è già finito”. Oggi il fantasista, che a marzo compirà 36 anni, è un ex calciatore del Platense le cui condizioni fisiche, così come accaduto ai suoi predecessori, sono tutte da verificare. Di certo, e paradossalmente, con questa mossa ad effetto la società bruzia ancora una volta ha messo in mostra (almeno agli occhi di chi sa come funziona il mondo del calcio), tutte le sue carenze gestionali e strategiche sul mercato italiano. Non potendo arrivare ai grandi nomi del presente, per salvare la baracca si scommette tutto su una quasi vecchia gloria del passato. Se il giochino funzionerà miracolosamente anche stavolta con il raggiungimento della permanenza in serie B, non sarà comunque servito a cambiare le cose. (redazione@corrierecal.it)