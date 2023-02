Occhiuto: «Congratulazioni a Sposato, con lui collaborazione preziosa»

il plauso

CATANZARO «Congratulazioni ad Angelo Sposato, confermato segretario generale della Cgil Calabria. Sono felice del rapporto, proficuo e positivo, instaurato con le sigle sindacali della Regione. E la collaborazione con Angelo Sposato, nel rispetto dei ruoli e delle diversità, è stata sempre preziosa per la mia azione di governo. Da lui, in questi mesi, sono giunti suggerimenti intelligenti e anche critiche che talvolta mi hanno aiutato a correggere alcune mie decisioni. Auguri e buon lavoro». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.