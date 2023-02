Usa, Blinken: «Pallone spia atto irresponsabile»

il caso internazionale

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha bollato come “atto irresponsabile” la presenza di un pallone spia cinese nei cieli americani. È quanto rende noto il dipartimento di stato, riferendo il contenuto di una telefonata fra Blinken e la sua controparte cinese Wang Yi, con la quale il diplomatico americano ha informato del rinvio del suo viaggio a Pechino “che in questo momento non sarebbe appropriato”. Blinken ha parlato con Wang Yi per informarlo che non andrà in Cina in questo momento “alla luce dell’attuale presenza di pallone di sorveglianza cinese ad alta quota nello spazio aereo americano. Il Segretario ha detto che prevedeva di visitare Pechino come seguito dell’agenda concordata fra il presidente Biden e il presidente Xi a Bali. Il Segretario ha notato che vi è una dichiarazione cinese di rincrescimento ma ha reso noto che questo è un atto irresponsabile e una chiara violazione della sovranità americana e la legge internazionale che mina l’obiettivo del viaggio”, si legge nel comunicato americano sulla telefonata. Blinken ha spiegato che “alla luce di questa questione in corso, non sarebbe appropriato vistare Pechino in questo momento”. Ma ha anche sottolineato come gli Stati Uniti siano per mantenere l’impegno diplomatico e “l’apertura delle linee di comunicazione”. “Il segretario di Stato “è pronto a visitare presto Pechino, appena le condizioni lo permetteranno”, conclude il comunicato. (Adnkronos) Foto: Afp