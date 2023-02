Cattura Sestito, Ferro: «Dimostrazione che lo Stato non molla la presa nei confronti dei mafiosi»

l’intervento

«In pochi giorni di serrate indagini il killer di ‘ndrangheta Massimiliano Sestito, evaso dai domiciliari dopo essersi liberato del braccialetto elettronico, è stato nuovamente catturato. Si tratta di un’operazione di straordinaria importanza anche dal punto di vista simbolico, perché dà un segnale di fiducia ai cittadini, dimostrando che lo Stato non molla la presa nei confronti dei mafiosi». E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. «Rivolgo le mie congratulazioni all’Arma dei Carabinieri – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – per aver stroncato il tentativo di latitanza di un pericoloso criminale, condannato a trent’anni per l’omicidio a Soverato dell’appuntato Renato Lio, e in attesa di verdetto definitivo per un secondo delitto».