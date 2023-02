Scopelliti presenta il suo libro-intervista a Roma (con Gianfranco Fini)

l’appuntamento

CATANZARO L’ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti ha pubblicato un libro-intervista sulla sua vicenda giudiziaria pubblicato da Luigi Pellegrini editore. Il volume, intitolato “Io sono libero” e curato dal giornalista Franco Attanasio, sarà presentato dopodomani, mercoledì, a Roma, alle 16:30, nella sede del Parlamento europeo, in presenza dello stesso Scopelliti e di Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza nazionale ed ex ministro degli Esteri. Scopelliti, ex leader del Fronte della Gioventù, è tornato libero nel dicembre del 2021 dopo avere scontato una condanna a quattro anni e sette mesi di reclusione per falso in atto pubblico. Reato contestatogli per fatti risalenti al periodo in cui era sindaco di Reggio Calabria. Già dal 2019, comunque, Scopelliti aveva ottenuto la semilibertà. (Ansa)